Дания не будет платить за российский газ в рублях

30 мая. 15:48

Датская энергетическая компания Orsted допустила в ближайшее время прекращение поставок из-за отказа от оплаты российского газа в рублях, сообщает пресс-служба компании.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать", - сказано в сообщении.

В Дании отметили, что продолжат совершать оплату в евро, крайний срок – 31 мая. "Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в адрес Orsted, - заявили в компании, добавив, что это будет "нарушением контракта".