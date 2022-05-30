Центробанк России проведет в последний день весны недельный депозитный аукцион

30 мая. 15:48

Во вторник, 31 мая, Центробанк России проведет недельный депозитный аукцион. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Максимальный объем привлекаемых денежных средств на аукционе будет установлен 31 мая 2022 года", - пояснили в ЦБ РФ.

В Банке России также отметили, что привлечение денежных средств состоится 1 июня, а возврат депозита и уплата процентов - 8 июня.

Кроме того, в сообщении регулятора сказано, что он продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности по мере необходимости.