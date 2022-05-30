Еврокомиссия даст заключение о том, станет ли Грузия кандидатом в ЕС на следующей неделе

30 мая. 15:45

Еврокомиссия подготовит заключение по поводу присвоения Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз, предположительно, на следующей неделе, об этом в понедельник сообщил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

"Я жду, что в ближайшие дни, предположительно на будущей неделе, будет заключение комиссии в связи со статусом кандидата на членство Грузии, Молдовы и Украины, после чего состоится рассмотрение среди стран-членов", – пояснил Харцель.

Он уточнил, что непосредственно решение будет принято в течение месяца.

Ранее глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили говорил, что затрудняется давать прогноз о том, получит ли страна статус кандидата на членство в ЕС. При этом он отметил, что Грузия удовлетворяет все необходимые для этого параметры.