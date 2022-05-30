Британии не удастся затащить Турцию в антироссийский альянс

Великобритания предлагает Украине создать новый альянс. Против кого он направлен, и согласится ли Турция войти в этот блок?



Недавно в итальянской газете Corriere della Sera стала известна одна интересная подробность визита британского премьера Бориса Джонсона в Украину. С визита прошло почти два месяца, но инсайд просочился только сейчас. Оказывается 9 апреля Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альтернативный Евросоюзу альянс. Как известно, Украина уже давно хочет в Евросоюз, собственно, из-за этого и начался "Евромайдан". Несмотря на госпереворот в 2014 году и российскую спецоперацию 8 лет спустя, ЕС так и не взял Украину в свои ряды. На последних заседаниях европейских структур идея немедленного принятия в союз Украины не нашла понимания. Недавно немецкий канцлер заявил, что короткого пути для вступления Киева в Евросоюз нет.

Видя, как Украина "мучается" с Брюсселем, Британия предложила альтернативу, тем более что недавно она сама вышла из Евросоюза. В предложенный блок должны войти сама Британия, Украина, Польша, три страны Прибалтики и позднее Турция. Если посмотреть на состав участников, то три первых игрока не вызывают удивления. Ведь Польша, Украина и Британия о трехстороннем союзе объявили еще накануне спецоперации России. 17 февраля на пресс-конференции с британским коллегой этот союз провозгласил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как вы понимаете, цель объединения состоит в противодействии России.

Британия и Польша среди влиятельных членов НАТО и ЕС - наиболее антироссийски настроенные. Тут и исторические причины, и политические. Польша видит в Восточной Европе зону своего влияния и пытается отторгнуть от России Украину и Беларусь. Во всех последних протестах в Беларуси и Украине активную роль играла именно Варшава. Память о Речи Посполитой и мечта о Польше от моря до моря все-таки сказываются на поведении польских властей, как и ненависть к России и СССР.

Что касается Британии, то весь XIX век она в одиночку боролась в Евразии с Российской империей. Это борьба вошла в историю под термином "Большая Игра". С падением Британской империи она не завершилась, а перешла в новую форму. Теперь Лондон свою миссию выполняет вместе с Вашингтоном и Восточной Европой. Украина в этом деле используется как средство борьбы с Кремлем. Но возникает вопрос: зачем Британии понадобились еще несколько стран для союзников? Ответ прост. В одиночку Британия и Польша могут не потянуть.

В идеале они хотели бы иметь за спиной и США, и Евросоюз. Но Франция и Германия, лидеры ЕС, ведут себя недостаточно агрессивно в санкциях и поставках вооружений Украине, а США слишком сильны и могут оставить Британию на вторых ролях. Возможно, от Литвы, Латвии и Эстонии толку будет мало, все-таки у них слабые экономики и армии. Однако, учитывая их географическую близость к Украине и России и наличие в них русскоязычной диаспоры, они прекрасно годятся на роль плацдарма для уничтожения российского влияния в Прибалтике и для проведения различных спецопераций против России и российского присутствия на Украине. Тем более руководство Прибалтики тоже недовольно тем, что ЕС недостаточно жесткой "наказывает" Россию. Британия как раз пытается объединить в одну силу этих агрессивных игроков.

Наибольший вопрос в этом альянсе вызывает Турция. Не случайно, кстати, ее хотят присоединить "на последней стадии интеграции". В отличие от Польши и Прибалтики, Турция ведет самостоятельную политику. Это полноценный игрок, как и Британия, Франция и даже США. Есть, конечно, стереотип о том, что внешняя политика Турции управляется из Лондона, но на деле это не так. Достаточно вспомнить, что у Британии и Турции было немало расхождений в подходах к Сирии, Средиземноморью и другим вопросам. Для Британии, безусловно, было бы привлекательно привлечь Турцию к антироссийскому альянсу, ведь это ударит по позициям России в Черном море, которое Турция держит закрытым в районе Босфора для натовских кораблей.

Однако у Турции слишком мало стимулов, чтобы соглашаться на предложение Джонсона. Даже если Турция поддерживает целостность Украины, считает Крым украинским и может быть заинтересованной в новых контрактах по вооружениям с Британией, все-таки терять уникальную роль нецелесообразно. Турция держит нейтралитет, не вводит санкций против России, не пускает натовцев в Черное море и извлекает большую прибыль от сотрудничества с РФ в области строительства, газа, туризма и сельского хозяйства. Кроме того, Эрдоган хочет быть посредником в решении конфликта между Москвой и Киевом. Войдя в британский альянс, Турция не только лишится такой привилегии и экономических бонусов от торговли с Россией, но и потеряет самостоятельность во внешней политике, уйдя в подчинение Британии. Анкаре это и невыгодно, и не нужно.