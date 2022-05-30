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В КБР пресечена нелегальная продажа авиационного топлива

В КБР пресечена нелегальная продажа авиационного топлива

Правоохранители Кабардино-Балкарии выявили факт незаконной предпринимательской деятельности по продаже авиационного топлива без лицензии, сообщает УФСБ РФ по республике.

По предварительным данным, коммерческая организация, реализовавшая авиационное топливо в отсутствие соответствующей лицензии, незаконно смогла заработать порядка 165 млн рублей.

В отношении компании возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

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