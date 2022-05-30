В МИД назвали причины интенсивного поворота России на Восток

30 мая. 15:24

Интенсивный поворот России на Восток в последнее время является результатом многолетней работы российского правительства, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Кирилл Барский.

Представитель МИД отметил, что Россия многие годы работает на восточном направлении. "У нас государство хорошо организовано, и ничего спонтанного нет. Есть утвержденные программы действий на уровне правительства, которые дисциплинируют органы государственной власти, а также ориентируют наш частный бизнес на работу на восточном направлении", - рассказал он.

По мнению Барского, Москве для масштабного разворота на Восток "не хватало политической воли, чтобы все это реализовать в интенсивном режиме". "Но то, что к этому нас подталкивало не только наше стратегическое целеполагание, но и экономическая ситуация, было ясно уже с середины 2010-х годов", - считает он.

Дипломат отметил, что "сейчас эта тема возникла не в связи с санкциями и ситуацией на территории Украины".

"Она возникла, поскольку наша страна пришла к пониманию того, что на Восток надо разворачиваться не просто лозунгами, декларациями, разовыми решениями, а комплексно и системно, и с точки зрения государства, бизнеса, подготовки кадров, мягкой силы, культурного влияния", - сообщил Барский.

Он добавил, что России надо более активно и системно заниматься азиатским направлением.