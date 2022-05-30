В Дагестане выявили победителей чемпионата "Абилимпикс"

30 мая. 15:06

Участниками чемпионата по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" в Дагестане стали 150 человек, сообщает пресс-служба министерства науки и образования республики.

"В Дагестане завершился региональный чемпионат "Абилимпикс". В нем приняли участие 150 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили на восьми площадках в двух городах Дагестана - Махачкале и Хасавюрте", - сказано в сообщении.

Уточняется, что победители чемпионата были определены в 22 профессиональных компетенциях. Кроме соревнований, в рамках "Абилимпикса" прошли мастер-классы и круглые столы, на которых обсуждались проблемы трудоустройства, образования и безопасности людей с ограниченными возможностями здоровья.