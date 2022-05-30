Оплата проезда наличными станет запрещена в Подмосковье?

30 мая. 14:58

Московская областная дума 2 июня рассмотрит законопроект, который запретит пассажирам расплачиваться за проезд наличными.

"Анализ работы общественного транспорта за последние годы" показал, что время на посадку увеличивается, так как водитель должен отсчитывать сдачу, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, его словам приводятся в Telegram-канале Мособлдумы.

"Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", -уверен депутат.

В прошлом году на подмосковных водителей было составлено 7 тыс штрафов за получение оплаты в процессе движения.