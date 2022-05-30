Пенсионер стал виновным в ДТП со скорой помощью в Семее

30 мая. 14:50

Полиция Восточно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту автомобильной аварии. По предварительным данным, виновником ДТП стал 86-летний владелец легковушки, сообщает, портал arnapress.kz.

Авария произошла около половины первого дня 30 мая. "86-летний владелец KIA, выезжая со второстепенной улицы Алтайская на главную дорогу улицы Морозова, не уступив дорогу при повороте, столкнулся со машиной скорой помощи под управлением 55-летнего водителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что четыре человека получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.