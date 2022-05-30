Тбилиси обзавелся еще одним городом-побратимом

30 мая. 14:47

Тбилиси и Бухарест стали городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе тбилисской мэрии.

Соответствующий меморандум подписали мэры Тбилиси и Бухареста Каха Каладзе и Никушор Дан. Он предполагает сотрудничество городов по разным направлениям – культура, озеленение, урбаническое развитие, спорт, туризм, экономика, торговые отношения и другое.

На встрече градоначальников было озвучено желание открыть в Тбилиси и Бухаресте скверы имени этих городов или же назвать улицы в честь двух столиц.

"Существует целый ряд направлений, в которых Бухарест успешен и, конечно, для нас важно, чтобы с нами поделились всем этим", - цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".

Он также сообщил об открытии бюста Шота Руставели в столице Румынии.