Узбекистан сократит импорт риса

30 мая. 14:43

Минсельхоз Узбекистана сообщает о планах сократить импорт риса за счет увеличения урожаев.

В ведомстве пояснили, что в целях получения высоких и устойчивых урожаев риса особое внимание уделяется выращиванию адаптированных под почвенно-климатические условия сортов с качественным зерном и высокой урожайностью. Также ведется разработка и внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих агротехнологий.

Кроме того, в этом году посевные площади риса будут увеличены. Под урожай в Узбекистане запланирована посадка риса в общей сложности на 117,7 тыс га земель, из которых 57,1 тыс га - основные площади. На 60,6 тыс га земли рис будет посажен в качестве повторной культуры.

По данным ведомства, в этом году с этих площадей планируется собрать 578 тыс т урожая риса.