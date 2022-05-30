На Ставрополье сняли все коронавирусные ограничения

30 мая. 14:31

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отменил все региональные ограничения по эпидбезопасности, введенные в 2020-м году, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы сняли все региональные ограничительные меры, связанные с коронавирусом", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе рассказали, что меры профилактики, установленные Роспотребнадзором на федеральном уровне, продолжат действовать.

Ранее сообщалось, что на фоне спада коронавирусной заболеваемости в регионе в начале весны начали сокращать "ковидный" коечный фонд. Также были отменены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Кроме того, врачи прекратили обязательную вакцинациию.