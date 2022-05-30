Израиль отказался работать с "Белавиа"

30 мая. 14:26

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Тель-Авив - в Израиле отказались обслуживать самолеты перевозчика.

"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив", - сообщает пресс-служба "Белавиа" в понедельник.

В компании добавили, что 15 мая Израилем было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию с технической посадкой в Баку.

"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", - заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Из-за решения авиационных властей Израиля "Белавиа" вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до 27 октября 2022 года.