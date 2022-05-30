Рост цен может обанкротить до полумиллиона британских компаний

30 мая. 14:14

В Великобритании под угрозой банкротства находятся порядка 500 тыс малых и средних предприятий, причина – рекордный рост цен, сообщил глава Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг.

По его словам, Национальная служба статистики говорит, что 40% или два млн предприятий малого бизнеса имеют наличные средства на поддержание своей работы, но лишь на три месяца. "Их этих двух млн у 10% или 200 тыс предприятий "серьезные проблемы", а еще у 300 "осталось только несколько недель", - цитирует его РИА Новости.

МакТэг подчеркнул, что вероятность такого сценария велика, потому что у этих предприятий нет запасов наличности.