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Сервис Netflix подтвердил свой уход из России

Сервис Netflix подтвердил свой уход из России

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что отключил платформу на территории России.

Эта мера стала "реализацией ухода с российского рынка", объявленного в начале марта, пояснил представитель Netflix в понедельник агентству AFP.

По его словам, для окончательной блокировки сервиса в России компания дожидалась завершения платежного цикла - пока не закончится действие всех ранее оформленных в стране предоплаченных подписок.

Напомним, Netflix стал недоступен российским пользователям без подключения к VPN-сервисам 27 мая, перестали также работать приложения для смартфонов, телевизоров и компьютеров, недоступной стала веб-версия. Роскомнадзор сообщил, что не вводил никаких ограничительных мер в отношении видеоплатформы.

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