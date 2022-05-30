Взрыв газа разнес квартиры в Усть-Каменогорске

30 мая. 13:47

В одной из квартир многоэтажного дома Усть-Каменогорска прогремел взрыв бытового газа, мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, это был хлопок газовоздушной смеси, который произошел в одной из пятиэтажек в спальном районе по Набережной Славского во время строительных работ.

Ударной силой выбило стекла в здании с первого по пятый этаж, разрушены межкомнатные перегородки в двух квартирах – той, где шел ремонт, и соседней, также вылетели входные двери.

Как сообщает ведомство, в тяжелом состоянии находится мужчина 1989 года рождения, который проводил дома ремонтные работы. Спасатели провели эвакуацию жителей дома.

Отмечается, что из четвертого подъезда самостоятельно смогли выбраться 17 человек, двоих удалось эвакуировать. Из 3-го подъезда спаслись 11 человек.

Всего на месте работают 25 работников ДЧС и 7 единиц техники.