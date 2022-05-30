Азовское море прогрелось до комфортных плюс 21

30 мая. 13:46

В конце мая вода в Азовском море прогрелась до 21 градуса, идеальной температурой для купания считается 22 градуса.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до плюс 21 море прогрелось 30 мая у берегов Ейска. У побережья Приморско-Ахтарска и Темрюка вода прохладнее - плюс 19.

Такая же температура у воды в Черном море в районе Новороссийска - плюс 19. На градус холоднее море у берегов Анапы и Геленджика, в Туапсе море на сегодня прогрелось до плюс 17. Самая холодная вода у побережья Сочи - 16 градусов.

По оценкам синоптиков, Черное море станет пригодным для купания только во второй половине июня, сказывается холодная и дождливая весна.