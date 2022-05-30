"Грузинская мечта": у ЕС нет причин отказывать Грузии

30 мая. 13:35

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что у Европейского союза нет никаких причин отказывать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз.

"Грузия по всем параметрам опережает обе страны-аппликанта (Украина и Молдова - прим.ред.) и этого никто не может отрицать ", - цитирует Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что Грузия уже выполнила 45% обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации, что является беспрецедентным результатом. По словам представителя правящей партии, с этими показателями Грузия опережает не только Украину и Молдову, но и некоторые страны, которые уже имеют статус страны-кандидата.

Кобахидзе также обратил внимание на то, что присвоение статуса страны-кандидата не возлагает на Евросоюз обязательство выделить Грузии дополнительное финансирование. Кроме того, это не предполагает никакой ответственности для ЕС принять страну в свой состав в определенные сроки.