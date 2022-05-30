30 мая. 13:29

ЗАГ: Угарный газ убил семью с ребенком в КБР



В поселке Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарии угарным газом насмерть отравились женщина, ее дочь и годовалая внучка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"По версии следствия, в кухне квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме, в нарушение правил эксплуатации газовых приборов, хозяйкой квартиры была установлена газовая колонка для нагревания воды. Эксплуатация ненадлежащим образом газового оборудования повлекла накопление в жилых помещениях квартиры угарного газа", - сказано в сообщении.

В результате отравления газом погибла 56-летняя хозяйка квартиры, ее 28-летняя дочь и годовалая внучка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Следствие занимается поиском людей, осуществлявших монтаж газового оборудования.