"Комета" снова свяжет Севастополь и Ялту

30 мая. 13:25

Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета" возобновляет пассажирские рейсы вдоль южного берега Крыма.

"С 1 июня возобновляются пассажирские перевозки на судне на подводных крыльях "Комета" по маршруту Севастополь-Ялта. Продажа билетов началась 30 мая", - сообщает в понедельник пресс-служба правительства Севастополя. "Комета" будет совершать по два рейса в день, утром судно будет отправляться в Ялту, вечером - возвращаться.

Отмечается, что стоимость билетов с прошлого года не изменилась.

Судно вместимостью до 120 пассажиров развивает скорость около 65 км/ч (35 узлов). Впервые «Комета» вышла на маршрут Севастополь - Ялта - Севастополь летом 2018 года.