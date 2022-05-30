Норвегия "переименовала" Белоруссию

30 мая. 13:16

Норвегия официально стала обозначать Белоруссию топонимом "Belarus", сообщает пресс-служба МИД этой страны.

"Министерство иностранных дел отныне будет использовать слово Belarus вместо Hviterussland, где "hvite" - означает "белый", а "russland" - "Россия", - сказано в релизе.

По словам премьера страны Йонаса Гар Стере, новое название для Белоруссии введено "из солидарности к белорусскому демократическому движению".

Стоит добавить, что в 2019 году новое обозначение для Белоруссии ввела Швеция, а в 2021 году Дания.