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Норвегия "переименовала" Белоруссию

Норвегия &quot;переименовала&quot; Белоруссию

Норвегия официально стала обозначать Белоруссию топонимом "Belarus", сообщает пресс-служба МИД этой страны.

"Министерство иностранных дел отныне будет использовать слово Belarus вместо Hviterussland, где "hvite" - означает "белый", а "russland" - "Россия", - сказано в релизе.

По словам премьера страны Йонаса Гар Стере, новое название для Белоруссии введено "из солидарности к белорусскому демократическому движению".

Стоит добавить, что в 2019 году новое обозначение для Белоруссии ввела Швеция, а в 2021 году Дания.

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