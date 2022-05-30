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Спартак Гогниев ушел с поста главного тренера футбольного клуба "Алания" 

Спартак Гогниев ушел с поста главного тренера футбольного клуба &quot;Алания&quot; 

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев покинул пост владикавказского футбольного клуба. 
Как говорится в заявлении пресс-службы команды, контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон. "Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной „Алании“. При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой. Весь коллектив футбольного клуба „Алания“ благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!" – указано в сообщении пресс-службы клуба. 
 Гогниев возглавлял владикавказский "Спартак" с января 2019 года, затем клуб был преобразован в "Аланию".

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