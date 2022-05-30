Дания приостановила прием заявлений на визы и вид на жительство от россиян

30 мая. 12:52

Посольство Дании в Москве приостановила прием заявлений в России на получение краткосрочных виз и видов на жительство, сообщает пресс-служба посольства.

"До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие обновления по возобновлению приема документов сообщат посольство и визовый центр.

"В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран", - добавили в диппредставительстве.