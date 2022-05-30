Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор в двустороннем формате

30 мая. 12:47

Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в двустороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Много было от коллег вопросов вчера, может ли идти речь о каком-то трехстороннем разговоре. Мы разъяснили: нет, речь идет о разговоре между Путиным и Эрдоганом, двустороннем", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что 30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.