В Кремле заверили в отсутствии объективных причин для дефолта в России

30 мая. 12:46

У России есть деньги и готовность платить, никаких объективных причин для объявления дефолта нет, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить - будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг. Все будет зависеть от контактов ", - сообщил Песков.

Ранее в понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов объявил, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.