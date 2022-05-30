Восхождения на Эльбрус станут безопаснее

30 мая. 12:14

Единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" и отечественный разработчик - "Системы позиционирования и поиска" (СПП/ Resero.tech) установят летом на Эльбрусе систему для оперативного поиска и спасения пострадавших.

В пресс-службе компании отметили, что благодаря системе оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями гора Эльбрус станет безопаснее для восхождений и фрирайда.

"Планируется, что оборудование для беспроводной связи и поиска будет установлено на Эльбрусе уже в начале июня, полностью система будет готова к использованию до конца месяца. Летний сезон 2022 года станет для системы тестовым периодом", - передает ТАСС.