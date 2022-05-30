Порошенко покинул Украину

30 мая. 12:12

Экс-лидеру Украины Петру Порошенко удалось выехать из страны с третьего раза, сообщила депутат от его партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

Ранее он дважды пытался выехать из Украины через польскую границу, но безуспешно. Бывший глава государства подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", - написала она в своем Facebook (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Порошенко сегодня попросил президента Владимира Зеленского выпустить его из Украины на саммит Европейской народной партии, который должен пройти в Роттердаме.