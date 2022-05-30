Житель Пятигорска организовал поджог автомобиля своей знакомой

30 мая. 11:56

В Пятигорске двое неизвестных подожгли автомобиль местной жительницы. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Потерпевшая рассказала, что ее иномарка была припаркована возле торгового центра. Злоумышленники облили кузов автомобиля горючей жидкостью и подожгли. В итоге кроссовер полностью сгорел. Сумма ущерба оценивается в 2 млн рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Оперативники выяснили, что к произошедшему причастны трое жителей Ставрополя. Одного из подозреваемых доставили в отделение полиции, где он признался в давней личной неприязни к потерпевший. По его словам, машину подожгли за денежное вознаграждение двое его знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Победа26".