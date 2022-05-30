На Ставрополье заморозят рост части тарифов ЖКХ 

30 мая. 12:07

Власти Ставропольского края не будут увеличивать размер взносов за капитальный ремонт и тарифов на вывоз мусора в 2022 году, заморозка может быть продлена и на 2023 год. "Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. МинЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос", - сказал губернатор Владимир Владимиров в послании к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.

Глава региона отметил также, что для поддержки жителей края в сегодняшних условиях на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы выделено более миллиарда рублей.