Власти Ставропольского края не будут увеличивать размер взносов за капитальный ремонт и тарифов на вывоз мусора в 2022 году, заморозка может быть продлена и на 2023 год. "Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. МинЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос", - сказал губернатор Владимир Владимиров в послании к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.
Глава региона отметил также, что для поддержки жителей края в сегодняшних условиях на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы выделено более миллиарда рублей.
На Ставрополье заморозят рост части тарифов ЖКХ
Власти Ставропольского края не будут увеличивать размер взносов за капитальный ремонт и тарифов на вывоз мусора в 2022 году, заморозка может быть продлена и на 2023 год. "Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. МинЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос", - сказал губернатор Владимир Владимиров в послании к Думе Ставропольского края и краевым органам исполнительной власти.
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