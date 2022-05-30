В Москву 1 июня придет настоящее лето

30 мая. 12:08

В первый день лета воздух в Москве прогреется до 22-25 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Первый день лета будет по-настоящему летним. Воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, воздух будет теплый", - прежде всего сказал синоптик.

Атмосферное давление будет чуть выше нормы - 747-750 мм ртутного столба. "Будет переменная облачность с прояснениями, а энергия солнечных лучей - такая же, как в середине июля, поэтому прогрев подстилающей поверхности будет значительным. Температура воздуха будет плюс 22-25 градусов", - отметил Вильфанд.

По его словам, минимальные ночные температуры будут около плюс 12 градусов, "а это уже признак настоящего лета".

Летняя погода с температурой воздуха до плюс 25 продержится с 1 по 3 июня, в эти же дни ожидаются кратковременные летние дожди.

Синоптик предупредил, что в субботу и воскресенье температура понизится до плюс 18-21. "Но по-прежнему будут теплые ночи - от плюс 10 до плюс 15 градусов. И небольшой кратковременный дождь", - добавил Вильфанд.