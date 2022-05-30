Агентство по инвестициям Дагестана возглавил петербуржец

30 мая. 12:03

Петербургский чиновник Артем Хрюкин стал новым главой Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, объявил руководитель республики Сергей Меликов во время заседания регионального оперштаба по газификации.

Хрюкин родился в 1971 году. Среди его предыдущих должностей: директор Фонда поддержки законодательных инициатив, замглавы департамента ОАО "Роснано", замдиректора ГБУ "Мостотрест" в Санкт-Петербурге. Последние годы он руководил ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга".

С 2018 года председателем Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана был Хаджи-Мурад Абашилов, однако с марта 2021 года он занимал эту должность в статусе врио.