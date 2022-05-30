В Тбилиси временно ограничат электроснабжение

30 мая. 12:01

Подача электроэнергии будет 30 мая временно ограничена части Тбилиси, это связано с роведением наладочных работ.

Так, в Мтацминдском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гогебашвили, Гуния, Залдастанишвили, Макашвили, Анастасии Эристави-Хоштария, Барнова, Зандукели, Костава, Човелидзе, Белинского, Лермонтова, Кикодзе, Лорткипанидзе, Иашвили и Мачабели.

"В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет у жителей аллеи Агмашенебели (частично), села Дигоми, ул. Тринадцати Ассирийских отцов и Чхиквадзе", - приводит сообщение Sputnik Грузия.