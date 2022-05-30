"Грузинская мечта": оппозиция готовит госпереворот

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил о подготовке оппозиционной партией "Единое национальное движение" госпереворота в конце июня. По его словам, это может произойти в случае отказа стране в присвоении статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов", - цитирует Кобахидзе РИА Новости.

Он отметил, что у ЕС нет никаких оснований отказать Тбилиси в предоставлении статуса кандидата, тем более если такой статус будет предоставлен Кишиневу и Киеву. При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия опережает обе страны-претендента по всем соответствующим параметрам.

"Грузия уже выполнила 45% своих обязательств по соглашению об ассоциации, что является беспрецедентным результатом. По этим данным Грузия опережает не только Украину и Молдавию, но и некоторые страны, уже имеющие статус кандидата", - заключил глава "Грузинской мечты".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестник Кавказа" политолог Мамука Арешидзе, оппозиции не стоит ждать, что грузинское общество из-за отказа ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата захочет смены власти, тем более если альтернативой "Грузинской мечте" предлагается исключительно правившая прежде партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". "Народное возмущение, естественно, будет, если Брюссель не даст Грузии статус страны-кандидата в ЕС. Однако я не думаю, что это возмущение может перерасти в такое массовое движение, которое могло бы привести к государственному перевороту", - сказал он.



"Более того, в Грузии сейчас нет никакого запроса на смену власти. Конечно, есть определенное число людей, которым эта власть не нравится, они ей недовольны. Частично это люди, поддерживающие оппозицию, но значительная часть – это те, кто просто недоволен действиями властей, а других политиков не поддерживает вовсе. У оппозиционных партий нет какого-то численного перевеса по сторонникам в сравнении с правящей "Грузинской мечтой", а в большинстве своем люди не хотели бы ухода "Мечты"", - сообщил Мамука Арешидзе.



"Население уже который год на всех выборах постоянно отдает предпочтение "Грузинской мечте". Это происходит из-за того, что основному числу избирателей Грузии совершенно неприемлемо "Национальное движение" и вся ассоциированная с ним оппозиция. Появились определенные оппозиционные организации и объединения, которым более-менее симпатизируют люди, но они пока еще не имеют настолько сильного влияния, чтобы победить на каких-то выборах или сменить власть. Тем более это касается радикальной оппозиции", - заключил политолог.