В России выявили 3,8 тыс новых случаев коронавируса

30 мая. 11:33

За минувшие сутки в России выявили 3 801 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 191, в Санкт-Петербурге - 253, в Подмосковье - 98. В Краснодарском крае - 43, в Ставропольском крае - 77, в Крыму - 25, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 16, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 327 837.

Госпитализирован за сутки 891 человек. Выздоровели - 4 019 пациентов, за все время - 17 733 870.

Умерли за сутки 74 человека, с начала пандемии - 379 029.