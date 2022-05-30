Назарбаев: каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию

30 мая. 11:26

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что он думает по поводу возможного исключения его статуса из конституции и заявил, что примет участие в референдуме.

"Высказывается немало вопросов, связанных с личностью, деятельностью и статусом Нурсултана Назарбаева. Я обратился с рядом вопросов в Канцелярию Елбасы для уточнения позиции Первого Президента, и на эти вопросы по телефону решил ответить сам Нурсултан Абишевич", - написал Ашимбаев в Telegram, сообщает Sputnik Казахстан.

Назарбаев ответил, что обязательно примет участие в конституционных поправках. "Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал экс-лидер республики.

Он подчеркнул, что каждое поколение может вносить конституционные поправки, если это является насущным велением времени, а также поспособствует прогрессу и демократическому развитию общества.

"Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране. В 2019 году я сделал осознанный шаг, и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства. Ушел на пике народной поддержки моего курса", - отметил Назарбаев, напомнив 97,7% голосов избирателей на выборах в 2015 году.

Также он добавил, что все свои годы поддерживал деятельность Токаева. По его словам, постепенный переход полномочий к нему смягчил "возможные противоречия в обществе и властной элите".

"Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - заключил Назарбаев.