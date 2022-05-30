Азербайджан завершает приготовления к "Формуле-1"

30 мая. 11:25

Строительно-монтажные работы в Баку, связанные с трассой гонок Гран-при Азербайджана "Формулы-1", практически завершены, сообщил руководитель по строительству спортивных объектов компании Baku City Circuit Том Батчер.

Он отметил, что установка защитных ограждений и блоков будет завершена в течение восьми дней, а трасса будет закрыта с полуночи шестого июня до утра седьмого июня.

Далее Батчер уточнил, что трасса гонок в Баку будет готова к седьмому июня, после чего Международная автомобильная федерация проведет осмотр трассы.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартует 10 июня.