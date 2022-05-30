В Турции заявили, что наказание России дорого обойдется Европе

30 мая. 11:10

Глава Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил о нереальности вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. По его мнению, гипотетически Киев может претендовать на ускоренную процедуру принятия в Евросоюз.

"На нынешнем этапе не может быть речи о принятии Украины в НАТО. Возможность ее вхождения в Евросоюз выше, но и это не вопрос сегодняшнего дня, несмотря на звучащие в Европе заявления о готовности сиюминутно принять Украину в европейскую семью", - цитирует его ТАСС.

Эксперт считает, что если Украина сейчас и смогла выстоять в конфликте, то в первую очередь благодаря НАТО. При этом он отметил, что альянс "избегает прямого столкновения с Россией".

По словам Багджи, от саммита НАТО в июне не стоит ожидать исторических решений. "Основные ожидания - скорейшее прекращение украинского кризиса, но это зависит не от НАТО, а от России и Украины и от степени уступок, на которые они могут пойти", - сообщил он.

Помимо этого, глава института предупредил Европу за наказание России за спецоперацию в Украине. По его мнению, ей это дорого обойдется.