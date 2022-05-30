Ребенок пострадал в аварии на Ставрополье

30 мая. 10:56

Ребенок пострадал в автоаварии вблизи хутора Воротниковского Кочубеевского округа Ставропольского края.

Установлено, что автоледи за рулем Kia Rio, почувствовала недомогание, не успела остановиться, съехала с дороги и врезалась в дерево.

"В результате аварии пятилетняя пассажирка, внучка женщины, получила травму головы. Девочка перевозилась на заднем сидении с помощью бустера и штатного ремня безопасности, что не обеспечило хорошую фиксацию и безопасность ребенка", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уточняется, что стаж вождения водителя составляет пять лет. по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.