Сербия будет платить за российский газ в четыре раза меньше, чем другие страны Европы

30 мая. 10:48

Российский газ для Сербии по новому соглашению будет стоить около $400 за 1 тыс кубометров, сообщила в понедельник вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Она объяснила, что по 100%-ной нефтяной формуле, которую получила Сербия, цена за 1 тыс куб м газа составит около $400. "Это около $400, то есть в 3-4 раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке. Нам осталось согласовать дополнительные объемы, которые, конечно, будут дороже, но все равно не будут такие дорогие, как цены на бирже", - отметила министр в эфире канала TV Happy.

Соглашение дает Сербии уверенность в прохождении следующей зимы и возможность для развития экономики. "Отлично, что у нас есть это соглашение, потому что это значит для нас, как сказал президент Вучич, надежное прохождение зимы. Развития экономики без газа нет, для нас это очень важно, это гарантия того, что существующие инвестиции, компании смогут функционировать", - отметила она.

"Хорошая надежность снабжения, хорошая цена и хороший срок соглашения в три года", - констатировала Михайлович.

Накануне президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич условились о дальнейших бесперебойных поставках российского природного газа в Сербию.