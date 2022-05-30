Северный Кавказ прирос жителями на 8% за 10 лет

30 мая. 10:35

Суммарный прирост населения на Северном Кавказе составил почти 8%, сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные Всероссийской переписи населения.

Уточняется, что рост численности населения зафиксирован в 28 регионах страны. "По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах – уменьшилась. Самый значительный прирост жителей показал Севастополь — население в нем выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек. А самыми густонаселенными регионами России стали Москва и Московская область, где к октябрю прошлого года проживали более 21,5 миллиона человек — чуть больше 13 миллионов в Москве и 8,5 миллиона человек в Московской области", - говорится в сообщении.

Численность населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа за 10 лет выросла на 7,9%, превысив 10 млн человек, передает ТАСС, уточняя, что лидерами стали Ингушетия, население которой увеличилось на 23,5%, и Чечня, показавшая прирост на 19,1%.

Также демографический рост отмечается в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.