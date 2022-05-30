На северо-западе Казахстана ищут молодого парня, пропавшего две недели назад

30 мая. 10:14

Полиция Северо-Казахстанской области разыскивает 24-летнего мужчину, в поисках участвуют родители парня и волонтеры, сообщает пресс-служба департамента полиции по региону.

Заявление о пропаже мужчины поступило 25 мая в отдел полиции Айыртауского района. В нем говорится, что 15 мая Анатолий Николаевич покинул дом в райцентре Саумалколь и не вернулся.

В ведомстве отметили, что поисками молодого человека занимаются сотрудники полиции, волонтеры, представители местных исполнительных органов и просто неравнодушные люди. Стоит добавить, что фотография пропавшего распространилась во всех казахстанских СМИ, популярных мессенджерах и соцсетях. Также фото мужчины было разослано во все территориальные подразделения полиции.

Кроме того, полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем без вести, сообщить по телефону 102. Особые приметы: рост 190-192 см, плотного телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в темно-синюю ветровку, темно-зеленую футболку, синие джинсы, черные кроссовки.