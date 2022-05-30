Врач рассказала о вреде молока для детей

30 мая. 10:14

Большинство детей плохо усваивают молочные продукты, часто на скрытую непереносимость молока указывают сыпь, аллергии, экзема, проблемы с ЖКТ, сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"По анализам крови на скрытые непереносимости продуктов питания у большинства детей молоко плохо переносится, поэтому если у ребенка возникают любого характера проблемы, не только с работой ЖКТ, но и с другими системами организма, аллергические реакции, сыпь, экзема, состояние нервной системы - обязательно нужно сделать анализ крови", - заявила врач.

По словам диетолога, взрослые могут употреблять молоко и молочные продукты, если они здоровы и уверены, что организм хорошо переносит лактозу.

Королева рассказала, что несмотря на наличие кальция в молоке, оно может стать причиной остеопороза - молочные продукты привносят больше кислых оснований, организм "старается уравновесить PH-среду организма, и щелочность формируется за счет извлечения полезных минералов из костной ткани, что может привести к остеопорозу".

Врач добавила, что скрытая непереносимость какого-либо продукта может быть причиной аутоиммунных проблем, заболеваний почек, лишнего веса. "Приоритетными в питании должны быть растительные волокна и источники полноценного белка, и мясо коровы в том числе", - посоветовала Королева.