Россия переводит госдолг в рубли

Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, для этого иностранным инвесторам нужно будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке, пишут "Ведомости" со ссылкой на министра финансов РФ.

Далее глава ведомства уточнил, что с помощью этого механизма можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру. Платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), отметил он.

Напомним, что ранее Силуанов сообщал, что Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, который позволит повысить выплаты в рублях.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-замглавы Центробанка России Александр Хандруев, держатели еврооблигаций, скорее всего, примут такую схему, поскольку заинтересованы прежде всего в получении прибыли. "Важно, что Россия не отказывается платить по своим долговым обязательствам, а столкнулась с обстоятельствами, которые можно назвать форс-мажорными. Россия и готова платить, и имеет нужные для этого деньги, которые оказались заморожены по политическим причинам. Инвесторы в российский госдолг сейчас сами ищут способы погашения, поскольку им нужно получить вложенные и заработанные средства", - сказал он.



"Первый путь к получению выплат по еврооблигациям – это разморозка наших резервов, тогда инвесторы могут получать деньги как обычно. Минфин США, кстати, уже разрешал списывать деньги с российских счетов для выплат. Однако теперь он не разрешает этого делать, поэтому приходится использовать второй путь: выплатить проценты в рублях, а затем конвертировать их в доллары. Это сейчас можно делать на российском рынке свободно. То есть инвесторы получат те же самые доллары по курсу, который сложится на день выплат, они не лишены права конвертации валют в России", - обратил внимание Александр Хандруев.



"Понятно, что для держателей российских еврооблигаций такая схема означает валютные риски. Любая дополнительная конвертация повышает комиссионные. Но в любом случае лучше получить то, что можно, чем вообще ничего не получить. При этом отказ от выплат будет не с российской стороны, а со стороны иностранных инвесторов. И это не будет дефолтом, поскольку ситуация такова, что у России отняли деньги и требуют после этого выплачивать долги. В Европе это понимают, видят, что мы предлагаем деньги для погашения обязательств по приемлемой схеме, и скорее всего согласятся", - заключил экс-замглавы ЦБ РФ.