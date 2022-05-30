Военные в Казахстане будут выходить на пенсию на пять лет позже

30 мая. 10:02

В министерстве обороны Казахстана сообщили о планах повысить пенсионный возраст для военнослужащих на пять лет, пишет "Казинформ".

"В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", - сообщил начальник Центра пенсионного обеспечения Минобороны полковник Кайыржан Бимолдин.

Согласно документу, это напрямую зависит от предельного возраста, установленного законом о воинской службе.

Кроме того, военнослужащие переведены на солидарную пенсию за счет государственного бюджета, раньше пенсионные выплаты осуществлялось за счет накопительной системы.