В Госдуме напомнили об увеличении различных выплат с 1 июня

30 мая. 9:52

В июне в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам, увеличится минимальный размер оплаты труда и прожиточного минимума на 10%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми", - написал он в понедельник 30 мая в своем Telegram-канале.

Также с 1 июня в России вступит в силу закон о единой системе публичной власти в стране. Согласно нему, устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий.

"Кроме того, с 8 июня наши граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий", - добавил Володин.