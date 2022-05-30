Земля возле реки Иордан передана в собственность Грузии

30 мая. 9:50

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили и принц Иорданского Хашимитского Королевства Гази приняли участие в торжественной церемонии передачи Грузии земельного участка неподалеку от реки Иордан, около места крещения Спасителя.

Глава правительства в торжественной обстановке открыл памятный камень со своими подписями и с подписями Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Гарибашвили выразил благодарность принцу Гази за передачу земли Грузии отметил, что ключевую роль в этом сыграл лично принц, и Грузия это высоко ценит.

Премьер-министр поблагодарил принца Гази за передачу земли Грузии. Глава правительства отметил, что решающую роль в достижении окончательной договоренности сыграл личный вклад принца Гази, и что Грузия это высоко ценит.

"Сегодня нам официально передана земля, на которой будет построен Грузинский культурный центр. Это, наверное, день мечты для всех грузин, потому что через 300 лет грузины возвращаются на Святую Землю", - цитирует Гарибашвили Trend.

Стоит отметить, что Грузия получила четыре тыс кв м земли рядом с местом крещения Спасителя, 15-20 м от реки Иордан. Премьер вместе с принцем Гази и членами делегации посетил места, где жил Иоанн Креститель и где был крещен Спаситель.