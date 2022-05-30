В Иране выросло число жертв обрушения здания

30 мая. 9:45

Число жертв обрушения здания в иранском городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе страны достигло 31, сообщает ISNA.

Уточняется, что тела погибших были обнаружены в ходе работы спасательных отрядов.

"Таким образом число жертв увеличилось до 31. Работы будут продолжены до окончания разборки завалов", - сказал руководитель отделения Общества Красного Полумесяца в провинции Хузестан Вахид Шабани, добавив, что около 40 человек пострадали в результате инцидента.

По факту задержаны 13 подозреваемых в ответственности за катастрофу.