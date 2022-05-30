Назарбаев готовит мемуары

30 мая. 9:36

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, чем занимается после ухода с поста главы государства.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, полномочия президента он сложил 20 марта 2019 года.

"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сообщил Назарбаев, текст интервью опубликован в Telegram-канале Ашимбаева.

Первый президент Казахстана добавил, что лидеры многих государств, с которыми он работал пока возглавлял республику, приглашали его посетить их страны. "Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций", - сказал он.

По слова Назарбаева, также внимания требует работа его фонда.

Он подчеркнул, что "политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются". "Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди…", - заключил Назарбаев.