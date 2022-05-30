В России будут производить процессоры "Эльбрус"

30 мая. 9:33

Производство российских процессоров "Эльбрус" может быть перенесено на зеленоградскую фабрику "Микрон".

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, информацию уже подтвердил замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. По его словам, компания перейдет на российские фабрики из-за американских санкций, не позволяющих работать в тайваньской TSMC, где создавали процессоры по техпроцессу от 90 до пяти нанометров.

"Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях", - сказано в материале.