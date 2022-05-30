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В Ставрополе проходят Дни народов Северного Кавказа

В Ставрополе проходят Дни народов Северного Кавказа

Дни этнокультуры народов Северного Кавказа проходят в лицее № 35 Ставрополя.

Мероприятие посетили представители диаспор. "Школьники узнали об истории народов, живущих по соседству со Ставропольским краем, прошли мастер-классы по созданию прикладных изделий и попробовали национальную кухню", - говорится в сообщении пресс-службе администрации Ставрополя.

Уточняется также, что в рамках мероприятия ученики посетили этнографический и исторический музеи. Праздник завершился концертом, добавили в пресс-службе.

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